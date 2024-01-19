«Эдмонтон» повторил самую длинную победную серию канадской команды в НХЛ сезона-1967/1968

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Минувшей ночью в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Благодаря этой победе «Эдмонтон» продлил рекордную клубную победную серию до 12 матчей. Как отмечает пресс-служба «нефтяников» в социальной сети Х, это самая длинная победная серия канадской команды в НХЛ, начиная с сезона-1967/1968, когда такую серию выдал «Монреаль Канадиенс».

«Это хорошо?» — обратилась пресс-служба «Эдмонтона» в комментариях к новости к пользователям социальной сети.

«Эдмонтон», набрав 51 очко в 41 матче, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. В следующем матче «нефтяники» на выезде сыграют с «Калгари Флэймз». Матч пройдёт в воскресенье, 21 января, начало встречи – в 6:00 мск.