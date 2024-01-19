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«Лёд проинспектирован». Роман Ротенберг прокатился на новой «СКА Арене»

«Лёд проинспектирован». Роман Ротенберг прокатился на новой «СКА Арене»
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, провёл тренировку с командой на новом стадионе команды – «СКА Арене». Об этом сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба в телеграм-канале.

«А на какой это арене катался Роман Ротенберг? Точно, это же «СКА Арена»! Лёд проинспектирован!» — гласит комментарий пресс-службы СКА.

Видео доступно в телеграм-канале СКА.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд). Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». В декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.

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