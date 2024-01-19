Шаров: скромное празднование гола с «Сибирью»? Хочется оставаться в тёплых отношениях

28-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Шаров высказался о своей результативности в текущем сезоне, а также прокомментировал празднование заброшенной шайбы в ворота бывшей команды – «Сибири» (4:2) в прошедшем накануне матче.

«Мой перевод в центр, возможно, повлиял на результативность. Сложно сказать, всё же были неплохие отрезки и до этого. В центре играть мне удобнее, надо меньше тормозить, можно больше двигаться с шайбой. Я до 21 года играл в центре. Потом в Новосибирске меня перевели на край, но я не забыл навыки игры в центре.

Скромное празднование гола против «Сибири»? Хочется оставаться в тёплых отношениях с болельщиками «Сибири», чтобы они меня не освистывали, когда я буду приезжать в город (улыбается)», — приводит слова Шарова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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Напомним, в нынешнем сезоне Шаров принял участие в 51 матче в составе «Салавата Юлаева», отметившись 39 (14+25) результативными действиями при показателе полезности «+29». Его контракт с уфимским клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года. Ранее Александр, до перехода в «Салават», выступал за «Сибирь» на протяжении девяти сезонов. Свою карьеру в КХЛ он начал в составе тольяттинской «Лады».