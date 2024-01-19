«Это вообще какой-то феномен хоккейный». Известный агент поделился мнением о Кучерове

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о результативности 30-летнего российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который минувшей ночью в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:3) покорил отметку в 500 голевых передач в НХЛ.

«Кучеров добрался до отметки в 500 передач? Никита Кучеров — это вообще какой-то феномен хоккейный. Одно из самых серьёзных достояний высокой квалификации — это стабильность его выступлений. Это Карелин, это Фелпс, это Овечкин, это Остон Мэттьюс. И это Кучеров. Это люди, которые золотыми буквами вписывают себя в историю мирового спорта своими достижениями», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1».