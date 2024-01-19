Форвард «Лады» Сафин: в Тольятти смешные цены. В Европе всё в три раза дороже

24-летний российский нападающий «Лады» Остап Сафин, имеющий чешский паспорт и большую часть карьеры выступавший в Европе, высказался о жизни в Тольятти.

«Обращаю ли внимание на рост цен в стране? В Тольятти смешные цены. Я всю жизнь живу в Европе, там цены – космос. Не вижу здесь инфляции, потому что раньше в России не жил, а там всё в три раза дороже! Мне в этом плане легче, я вижу, что всё дешевле.

Не замечаю таких проблем, которые видят местные. Европа всегда была дорогой, а в Россию приезжал и отжигал, скажем так. Сейчас и курс выше, продукты, снять квартиру – там раз в пять всё дороже», — приводит слова Сафина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Сафин принял участие в 54 матчах, в которых отметился 32 (12+20) результативными действиями при показателе полезности «+12».

В юном возрасте Сафин выступал в Чехии в системе пражской «Спарты», а затем отправился в Северную Америку, где играл за различные молодёжные команды из Канады, а также провёл несколько сезонов АХЛ. В сезоне-2022/2023 он вернулся в Чехию, где провёл в «Спарте» 41 матч и набрал 13 (8+5) очков при показателе полезности «+4».