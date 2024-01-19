Кожевников рассказал, как на СКА может повлиять переезд на новую арену

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос о том, как может сказаться на игре СКА переезд на новую арену в феврале 2024 года.

«Правильно ли то, что СКА переезжает на новую арену под конец регулярного чемпионата, а не проводит полный сезон в Ледовом дворце? Почему нет? Почему «СКА Арена» должна простаивать? Такую классную арену построили. Эмоции будут совершенно другие. Классная арена, всё там отрегулировано. Здорово. Эмоции у ребят будут хорошие. И у других команд, которые будет приезжать на «СКА Арену», эмоции также будут хорошие», — цитирует Кожевникова «Спорт День за Днём».

Напомним, первым матчем армейцев в новом дворце станет встреча с «Сочи» 11 февраля. «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский». В декабре 2023 года на арене был проведён Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги.