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Форвард «Филадельфии» забил роскошный гол с неудобной руки после разворота

В Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:1).

На 15-й минуте третьего игрового отрезка нападающий «лётчиков» Оуэн Типпетт забросил шикарную шайбу с неудобной руки после разворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для 24-летнего нападающего этот гол стал вторым во встрече. В нынешнем сезоне Типпетт провёл 45 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 29 очков.

«Флайерз» одержали пятую победу подряд, набрали 56 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Джона Тортореллы 20 января примет дома «Колорадо Эвеланш».