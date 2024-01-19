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Известный агент ответил, может ли Кучеров стать лучшим российским ассистентом в истории

Известный агент ответил, может ли Кучеров стать лучшим российским ассистентом в истории
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев ответил на вопрос, может ли российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стать лучшим российским ассистентом в истории НХЛ. У нападающего «молний» теперь 500 ассистов. Лидер — Евгений Малкин с 779 передачами.

«Сможет ли Кучеров обойти Малкина и стать лучшим российским ассистентом в истории НХЛ? Предположения не всегда коррелируются с возможностями. Много факторов, которые влияют на тот результат, который показывают игроки и спортсмены, в любом случае. Здесь можно только желать здоровья, удачи и верить, что у игрока всё получится. То, чего я и желаю Никите Кучерову», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1».

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