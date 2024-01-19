Гришин: времена, когда тренеры оказывали давление на игроков, уже прошли

Главный тренер «Химика» Игорь Гришин высказался о важности поддержания дружественной атмосферы в команде и оценил работу Алексея Заварухина в «Тракторе».

«Ему представился шанс в „Тракторе“, и он им пользуется. Заварухин поменял стиль игры, и команда стала играть интереснее и результативнее. Я рад, что у него хорошо получаться. Обстановка в команде тоже важна. Если ты на позитиве, то и хоккеисты тоже. Времена, когда тренеры оказывали давление на игроков, уже прошли. Поколение меняется, молодёжь совсем другая. В современном хоккее тренер должен быть более открытым, дружелюбным и общительным. У Алексея Заварухина это получается, и хоккеисты отплачивают ему хорошей игрой», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Челябинский клуб после 53 матчей набрал 62 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Трактор» сыграет дома с ХК «Сочи». Встреча состоится завтра, 20 января, и начнётся в 15:30 мск.

Ранее Гришин высказался об игре нападающего «Спартака» Ильи Ковальчука в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.