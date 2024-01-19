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Брейден Пойнт: неудивительно, что у Кучерова 500 передач при том, как он видит площадку

Брейден Пойнт: неудивительно, что у Кучерова 500 передач при том, как он видит площадку
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался о своём партнёре по команде Никите Кучерове, который в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:3), прошедшем минувшей ночью, преодолел отметку в 500 результативных передач в НХЛ.

«Он настолько быстро устанавливает рекорды и проводит очередной невероятный сезон для нас. Неудивительно, что у него уже 500 передач при том, как он играет и как он видит площадку», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Уайлд» Кучеров отметился тремя ассистами. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ, имея в своём активе 75 (28+47) очков.

На данный момент «Тампа» делит с «Детройт Ред Уингз» седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ. У обеих команд 51 очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 января 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
7 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Фэйбер, Миддлтон) – 05:17     1:1 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 06:12     2:1 Чирелли (Пойнт, Хедман) – 20:16 (pp)     3:1 Мереля (Шири, Пербикс) – 23:20     3:2 Росси (Миддлтон, Капризов) – 30:52     4:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     4:3 Миддлтон (Росси, Цуккарелло) – 39:45     5:3 Стэмкос (Кучеров, Хедман) – 41:09 (pp)     6:3 Эйссимонт (Чирелли, Рэддиш) – 46:59 (pp)     7:3 Чирелли (Хагель, Хедман) – 57:52    
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