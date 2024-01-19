Брейден Пойнт: неудивительно, что у Кучерова 500 передач при том, как он видит площадку

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высказался о своём партнёре по команде Никите Кучерове, который в матче с «Миннесотой Уайлд» (7:3), прошедшем минувшей ночью, преодолел отметку в 500 результативных передач в НХЛ.

«Он настолько быстро устанавливает рекорды и проводит очередной невероятный сезон для нас. Неудивительно, что у него уже 500 передач при том, как он играет и как он видит площадку», — приводит слова Пойнта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в матче с «Уайлд» Кучеров отметился тремя ассистами. На данный момент россиянин возглавляет бомбардирскую гонку НХЛ, имея в своём активе 75 (28+47) очков.

На данный момент «Тампа» делит с «Детройт Ред Уингз» седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ. У обеих команд 51 очко.