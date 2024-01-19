Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал слухи о возможном обмене Гюнцеля

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас высказался касательно слухов по поводу возможного обмена нападающего команды Джейка Гюнцеля.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в обмене Гюнцеля заинтересован «Ванкувер Кэнакс».

«Мы не контактировали по поводу Джейка ни с какими командами — всё, что об этом говорится, является чистой спекуляцией», — сказал Дубас в эфире Pittsburgh Penguins Radio Network.

29-летний Гюнцель проводит свой восьмой сезон в составе «Питтсбурга». В 2017 году вместе с «Пингвинз» американец стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего за карьеру в «Питтсбурге», который выбрал его под общим 77-м номером на драфте-2013, Гюнцель набрал к данному моменту 460 (224+495) очков.