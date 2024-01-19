Генменеджер «Питтсбурга» прокомментировал слухи о возможном обмене Гюнцеля
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас высказался касательно слухов по поводу возможного обмена нападающего команды Джейка Гюнцеля.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в обмене Гюнцеля заинтересован «Ванкувер Кэнакс».
«Мы не контактировали по поводу Джейка ни с какими командами — всё, что об этом говорится, является чистой спекуляцией», — сказал Дубас в эфире Pittsburgh Penguins Radio Network.
29-летний Гюнцель проводит свой восьмой сезон в составе «Питтсбурга». В 2017 году вместе с «Пингвинз» американец стал обладателем Кубка Стэнли.
Всего за карьеру в «Питтсбурге», который выбрал его под общим 77-м номером на драфте-2013, Гюнцель набрал к данному моменту 460 (224+495) очков.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 О'Коннор (Раст, Малкин) – 20:49 2:0 Кросби (Летанг, Ракелль) – 23:32 3:0 Кросби (Ракелль, Карлссон) – 57:39
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