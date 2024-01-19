«Вегас» напомнил вратарю «Рейнджерс» Куику о чемпионстве с клубом на кубе во время игры

В Парадайсе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уверенно обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).
По ходу первого периода «золотые рыцари» на видеокубе напомнили вратарю Джонатану Куику, который сейчас выступает за «Рейнджерс», о победе в Кубке Стэнли с «Голден Найтс» в 2023 году.
Фото: Страница журналиста Майкла Руссо в социальной сети Х (ранее Twitter)
Напомним, Куик участия в матче не принимал. Место в воротах занимал российский голкипер Игорь Шестёркин, который пропустил четыре шайбы в игре.
Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился в этой встрече дублем
«Вегас Голден Найтс» набрал 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Йорк Рейнджерс» остался с 58 очками и делит с «Флоридой Пантерз» второе место в таблице Востока.