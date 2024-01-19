Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двое россиян вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Двое россиян вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного сезона.

В топ-5 претендентов вошли российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (второе место) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (четвёртое место).

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1». В текущей регулярке Панарин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 34 результативные передачи.

Полностью топ-5 претендентов на «Харт Трофи» выглядит так:

1. Натан Маккинон, «Колорадо Эвеланш»;
2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;
4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
5. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».

Материалы по теме
Гениальный пас и мощный юбилей! У Кучерова хет-трик из передач — их уже 500 в НХЛ
Видео
Гениальный пас и мощный юбилей! У Кучерова хет-трик из передач — их уже 500 в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android