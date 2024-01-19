Двое россиян вошли в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии сайта НХЛ

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного сезона.

В топ-5 претендентов вошли российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (второе место) и форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (четвёртое место).

Напомним, в нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 44 матчах за «Тампу» в НХЛ, в которых отметился 75 (28+47) результативными действиями при показателе полезности «-1». В текущей регулярке Панарин принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 27 голов и 34 результативные передачи.

Полностью топ-5 претендентов на «Харт Трофи» выглядит так:

1. Натан Маккинон, «Колорадо Эвеланш»;

2. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

3. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»;

4. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

5. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз».