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Братья Фу из «Куньлуня» едва не повторили уникальный рекорд КХЛ

Братья Фу из «Куньлуня» едва не повторили уникальный рекорд КХЛ
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Братья Паркер и Цзян Фу из «Куньлуня» в матче с минским «Динамо» (5:2) были близки к тому, чтобы побить один из уникальных рекордов КХЛ — по времени, затраченному родными братьями для голов в одном матче, сообщает пресс-служба китайской команды.

Во втором периоде забросил сначала Паркер (на отметке 43:35), а затем Цзян (на отметке 44:11). Таким образом, между двумя голами родных братьев за одну команду прошло 36 секунд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Рекорд принадлежит братьям Букартс из рижского «Динамо». В игре с московскими одноклубниками между голами братьев прошло 15 секунд. Таким образом, результат братьев Фу — на втором месте за всю историю КХЛ. На третьем месте — братья Воны. Между их голами прошло 67 секунд.

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