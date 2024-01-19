Губернатор Нижегородской области высказался о продлении контракта «Торпедо» с Ларионовым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал новое трёхлетнее соглашение «Торпедо» с главным тренером Игорем Ларионовым.

Напомним, в прошлой регулярке «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова заняло четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

В нынешнем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.

Ранее о новом трёхлетнем контракте с Ларионовым рассказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.