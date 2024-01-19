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Хишир по очкам в регулярке обогнал лучшего россиянина в истории «Нью-Джерси»

Хишир по очкам в регулярке обогнал лучшего россиянина в истории «Нью-Джерси»
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В ночь с 17 на 18 января мск на арене «Пруденшиал-центра» в американском Ньюарке состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс» завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В этой встрече нападающий «дьяволов» Нико Хишир отметился результативной передачей. Для 25-летнего форварда этот результативный балл стал 309-м (120+189) за его карьеру в «Дэвилз». По этому показателю он обошёл лучшего россиянина по очкам в истории «Нью-Джерси» Сергея Брылина, который записал в свой актив 308 (129+179) результативных баллов в регулярке за карьеру в клубе.

В нынешнем сезоне Хишир провёл 31 матч, где забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач, набрав в общей сложности 23 очка. В следующей игре «Дэвилз» сыграют в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

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