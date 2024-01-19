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Главный тренер ЦСКА Фёдоров оценил гостевую победу над «Барысом»

Главный тренер ЦСКА Фёдоров оценил гостевую победу над «Барысом»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о гостевой победе над «Барысом» (5:2) в Астане.

«Нашу команду с победой! Болельщикам спасибо за поддержку! На третий период выходили, счёт был 2:2. Неплохо играли, но удаления в первых двух периодах не способствуют ритму игры и тому, что мы умеем делать. Поэтому просили ребят остаться на поле и не удаляться. В третьем периоде забили важные третий и четвёртый голы. По такой игре было понятно, что есть контроль. Наших парней с победой. Важные два очка», — приводит слова Фёдорова Sports.kz.

В следующем матче армейский клуб сыграет в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо» 21 января. Игра начнётся в 13:00 мск. Подопечные Сергея Фёдорова набрали 58 очков после 52 встреч и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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