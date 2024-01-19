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Известный агент оценил игру Игоря Шестёркина в нынешнем сезоне

Известный агент оценил игру Игоря Шестёркина в нынешнем сезоне
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в нынешнем сезоне.

«Игра Шестёркина в этом сезоне? В целом понятно, что хотелось бы больше стабильности, больше надёжности. Но не забывайте и другую вещь: Национальная хоккейная лига – это огромная структура, позволяющая игрокам готовиться к матчам на самом высоком уровне. Любой игрок соперников — а тем более ключевой игрок — разобран по косточкам. И игра Игоря Шестёркина также разбирается для нападающих команды – да и для защитников — перед матчем. Поэтому, если нашли какое-то слабое место в игре Шестёркина, я уверен, что в тренерской штабе «Рейнджерс» найдутся люди, которые обратят внимание Игоря на это. А в том, что он сможет научиться, измениться и адаптироваться, — в этом я ни капли не сомневаюсь.

Надеемся, что у него всё наладится? Конечно. Наши болельщики ждут от него именно такой игры», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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