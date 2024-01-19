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«Наши шансы увеличились». Тренер «Барыса» Болякин — о снятии очков у «Сибири»

«Наши шансы увеличились». Тренер «Барыса» Болякин — о снятии очков у «Сибири»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин после домашнего поражения от ЦСКА (2:5) оценил ситуацию со снятием очков у новосибирской «Сибири» за нарушение регламента по числу легионеров в матче.

«Конечно, мы следим за турнирной таблицей. Это дало нам посыл, что всё в наших руках. Сегодня ребят мотивировали тем, что играем для болельщиков, для попадания в плей-офф. С этой ситуацией увеличились наши шансы. Всё зависит только от нас, от нашей игры, от пополнения багажа очков. Для этого надо обыгрывать все команды. Да, мы понимаем, что в январе у нас график очень тяжёлый, везде топовые команды. А для того, чтобы попадать в плей-офф, надо обыгрывать всех», — приводит слова Болякина «Шайба.kz».

Напомним, из-за снятия четырёх очков «Сибирь» покинула зону плей-офф и занимает девятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 51 очко. Астанинский клуб после 52 встреч набрал 44 очка и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Востока.

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