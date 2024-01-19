Андрей Козырев прокомментировал сухую победу «Северстали» над «Автомобилистом»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о гостевой сухой победе над «Автомобилистом» (3:0) в Екатеринбурге.

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков, мы слышали их поддержку. Победили за счёт командных действий, сегодня хорошо двигали шайбу, хорошее движение, сыграли на отлично.

Как прикрыли контратаки «Автомобилиста»? Играли сегодня как всегда, за счёт контроля шайбы, за счёт плотности, это сработало. Играли целостно, не давали сопернику использовать их мастерство.

В концовке держали шайбу, не атакуя? Было очевидно, что соперник попытается снять вратаря, мы не давали ему контролировать шайбу, этот план сработал», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.