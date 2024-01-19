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Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал причины поражения от «Северстали»

Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин назвал причины поражения от «Северстали»
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал домашнее поражение от череповецкой «Северстали» (0:3).

«Проиграли в движении, соперник был быстрее. Имели хорошие моменты в первом периоде, не реализовали. Проиграли матч во втором периоде, пропустили контратаку, неправильно оборонялись в зоне. Мало моментов создали под воротами соперника, вратарь соперника сыграл хорошо, много бросков блокировали.

Не разбили прессинг? У нас был план играть первым номером, показывали ребятам, что соперник плотно садится на защитников, просили форвардов играть на синей линии, но в первом периоде это получалось, а потом надо было проще выводить шайбу из зоны. Если соперник накрывает тебя, любые наработки не сработают.

Сдали нервы в концовке? Это эмоции, не хотят проигрывать, спишем на это. Надо держать себя в руках. Перед матчем с «Барысом» надо восстановить эмоции, были восемь игр за 16 дней, завтра у команды выходной.

Итоги домашней серии? Неплохая серия, подпортили этой игрой, а так эмоциональные игры все, на хорошем уровне провели, вытащили матчи с ЦСКА и «Ладой». Надо сделать правильные выводы после поражений и идти дальше», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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