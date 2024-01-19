В «Торпедо» рассказали о приглашении нового тренера в команду

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов рассказал о приглашении бывшего главного тренера юниорской сборной России Владимира Филатова в штаб нижегородского клуба. Филатов в декабре 2023 года покинул омский «Авангард».

«У нас добавляется ещё один тренер, Владимир Филатов. Он уже приступил к работе с сегодняшнего дня. Контракт у него до конца сезона, но, понятное дело, с дальнейшей пролонгацией. Михаил Васильев, Эдуард Занковец и Николай Хабибулин — все остаются на своих местах», — цитирует Харламова ТАСС.

Напомним, сегодня, 19 января, «Торпедо» подписало новый трёхлетний контракт с главным тренером Игорем Ларионовым. В нынешнем сезоне нижегородский клуб провёл 52 встречи, в которых набрал 63 очка, и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в Нижнем Новгороде с ЦСКА 21 января.