450 игроков НХЛ с 1 декабря 2023 года набрали больше очков, чем Андрей Кузьменко

Журналист Дэн Риччио на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) поделился занимательной статистикой касательно российского нападающего «Ванкувер Кэнакс» Андрея Кузьменко.

Как сообщает журналист, 450 игроков Национальной хоккейной лиги с 1 декабря 2023 года набрали больше очков, чем Андрей Кузьменко. За это время 27-летний российский форвард набрал 4 (4+0) очка. Всего в нынешнем сезоне Кузьменко записал на свой счёт 19 (8+11) результативных баллов после 39 матчей.

В сегодняшней игре с «Аризоной Койотс» (2:1) нападающие «Ванкувера» Андрей Кузьменко и Илья Михеев провели на льду 11 минут 2 секунды и 12 минут 22 секунды соответственно и завершили встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями. Отметим, что серия без очков Кузьменко достигла уже восьми матчей.