Реализованный буллит Кирьянова в овертайме принёс победу «Локомотиву» в игре с «Амуром»

В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
На 40-й секунде первого периода Рушан Рафиков открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Ян Дрозг с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.
На шестой минуте третьего периода Мартин Гернат с передачи Павла Красковского вновь вывел ярославский клуб вперёд. Спустя 26 секунд Владислав Барулин с передач Ивана Мищенко и Егора Коршкова сделал счёт 2:2.
В овертайме Никита Кирьянов принёс победу ярославскому клубу, реализовав буллит.
В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Авангардом». «Амур» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Оба матча состоятся 21 января.
- 19 января 2024
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