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Реализованный буллит Кирьянова в овертайме принёс победу «Локомотиву» в игре с «Амуром»

Реализованный буллит Кирьянова в овертайме принёс победу «Локомотиву» в игре с «Амуром»
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В Ярославле закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 40-й секунде первого периода Рушан Рафиков открыл счёт во встрече. На девятой минуте периода Ян Дрозг с передачи Александра Хохлачёва восстановил равенство в счёте.

На шестой минуте третьего периода Мартин Гернат с передачи Павла Красковского вновь вывел ярославский клуб вперёд. Спустя 26 секунд Владислав Барулин с передач Ивана Мищенко и Егора Коршкова сделал счёт 2:2.

В овертайме Никита Кирьянов принёс победу ярославскому клубу, реализовав буллит.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Рафиков – 00:40 (5x5)     1:1 Дрозг (Хохлачёв) – 08:35 (5x4)     2:1 Гернат (Красковский) – 45:41 (5x5)     2:2 Барулин (Мищенко, Коршков) – 46:07 (5x4)     3:2 Кирьянов – 62:35    

В следующем матче «Локомотив» сыграет дома с «Авангардом». «Амур» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Оба матча состоятся 21 января.

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