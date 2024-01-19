«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев в Москве «Спартак»

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На пятой минуте первого периода Никита Холодилин с передач Ивана Телегина и Дамира Шарипзянова открыл счёт во встрече.
В начале второй двадцатиминутки Егор Филин с передачи Максима Цыплакова восстановил равенство в счёте.
На 13-й минуте третьего периода Иван Телегин с передач Ивана Николишина и Игоря Мартынова вновь вывел омский клуб вперёд. Спустя 17 секунд Рид Буше с передачи Томаша Юрчо сделал счёт 3:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Спартак» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом». «Ястребы» в Ярославле встретятся с «Локомотивом». Обе игры состоятся 21 января.
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