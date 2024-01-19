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«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев в Москве «Спартак»

«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев в Москве «Спартак»
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На пятой минуте первого периода Никита Холодилин с передач Ивана Телегина и Дамира Шарипзянова открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Егор Филин с передачи Максима Цыплакова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьего периода Иван Телегин с передач Ивана Николишина и Игоря Мартынова вновь вывел омский клуб вперёд. Спустя 17 секунд Рид Буше с передачи Томаша Юрчо сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 января 2024, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Холодилин (Телегин, Шарипзянов) – 04:52 (5x5)     1:1 Филин (Цыплаков) – 22:36 (5x5)     1:2 Телегин (Николишин, Мартынов) – 52:33 (5x5)     1:3 Буше (Юрчо) – 52:50 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Спартак» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом». «Ястребы» в Ярославле встретятся с «Локомотивом». Обе игры состоятся 21 января.

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