«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев в Москве «Спартак»

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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На пятой минуте первого периода Никита Холодилин с передач Ивана Телегина и Дамира Шарипзянова открыл счёт во встрече.

В начале второй двадцатиминутки Егор Филин с передачи Максима Цыплакова восстановил равенство в счёте.

На 13-й минуте третьего периода Иван Телегин с передач Ивана Николишина и Игоря Мартынова вновь вывел омский клуб вперёд. Спустя 17 секунд Рид Буше с передачи Томаша Юрчо сделал счёт 3:1.

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В следующем матче «Спартак» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом». «Ястребы» в Ярославле встретятся с «Локомотивом». Обе игры состоятся 21 января.