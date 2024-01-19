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СКА в третий раз в сезоне обыграл «Куньлунь Ред Стар»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второго игрового отрезка Марат Хайруллин с передач Александра Никишина и Василия Глотова забросил первую шайбу в матче. Спустя полторы минуты Борна Рендулич с передачи Арсения Грицюка удвоил преимущество подопечных Романа Ротенберга.

На девятой минуте третьего периода Валентин Зыков с передач Арсения Грицюка и Александра Никишина сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Тайлер Граовац с передач Теэму Пулккинена и Джемела Смита размочил счёт в игре.

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В следующем матче СКА примет дома минское «Динамо» 22 января. «Куньлунь Ред Стар» 25 января на своей площадке сыграет с московским «Динамо».