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«Ребята закусились со «Спартаком». Кравец — о седьмой подряд победе «Авангарда»

«Ребята закусились со «Спартаком». Кравец — о седьмой подряд победе «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победный матч со «Спартаком» (3:1) в Москве.

«Готовились к сложному матчу, понимали, что „Спартак“ стремится исправить ситуацию, что команда очень организованная, показывает агрессивный, быстрый хоккей, нападение мощное. Не так просто их остановить, выполнить свою работу. Но ребята сегодня закусились. Не всё сразу получалось, уступали в инициативе, в скорости, в движении, но в третьем периоде команда включилась на 200%. Рад, что вратарь опять нас поддержал, ну и командные действия – это очень важный момент, когда ты доверяешь всем четырём звеньям. Спасибо ребятам, что у них есть такое моё доверие, они его заслужили», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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