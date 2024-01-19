Кравец: у «Спартака» травмы, но достаточно людей, чтобы оказать сопротивление «Авангарду»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победного матча со «Спартаком» (3:1) высказался о травмах в составе красно-белых и ответил на вопрос о слабых местах омского клуба.

Соглашусь, что у «Спартака» много травм, но и у нас несколько ведущих хоккеистов не играли. Почему не получилось раньше склонить чашу весов в свою пользу? «Спартак» — хорошая команда, там есть достаточно людей, которые могут оказать сопротивление «Авангарду». По вратарям к плей-офф будем определяться позже, на данном этапе нас устраивает игра всех трёх вратарей. Пока об этом с тренером вратарей Сергеем Звягиным мы не разговариваем, впереди ещё много игр регулярки, они и будут показательными.

«Авангард» — команда без слабых мест? Это не совсем правда, таких команд не бывает. Основная наша проблема – это вторые периоды, хотя мы и видео просматриваем, разбираем, но не получается так, как мы хотим. Это основное. Плюс начало матчей в большинстве случаев может быть лучше, особенно на выезде.