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Тренер «Металлурга» Разин: третий период с «Адмиралом» показал, что мы можем собраться

Тренер «Металлурга» Разин: третий период с «Адмиралом» показал, что мы можем собраться
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победный матч с «Адмиралом» (5:2) в Магнитогорске.

«Неважный первый период, хотя мы его и выиграли по счёту, но уступили по всем статьям сопернику. Второй провели получше: создавали моменты, сыграли дисциплинированнее. К сожалению, мы его проиграли, но третий период показал, что мы можем собраться, когда нужно. Никиту Подскребалина надо было поддержать, он не вошёл в прошлую игру в Нижнем Новгороде. Нужно было побыстрее дать ему шанс, чтобы он забыл тот матч», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Металлург» с 76 очками в активе занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче «Металлург» сыграет с «Северсталью». «Адмирал» в Нижнекамске встретится с местным «Нефтехимиком». Оба матча состоятся 21 января.

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