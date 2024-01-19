Мартемьянов: одна ошибка лишила «Амур» момента, чтобы зацепиться за победу

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ) в Ярославле.

«Благодарен команде, что проявили характер, волю. После четырёх поражений подряд нам нужно было взять какие-то очки. Конечно, лучше победа, но, считаю, очко мы своё заслуженно получили. Очень довольны игрой Бобкова. Держал нас в игре. Второй период – нас поддавили, было наложение. Парни выстояли. Одна ошибка лишила нас момента, чтобы зацепиться за победу. „Локомотив“ очень мощно выглядел во втором периоде. В третьем мы играли более уверенно. Команда справилась с поставленной задачей, но хотелось бы другого результата. Однако одно очко нам тоже важно», — цитирует Мартемьянова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Хабаровский клуб набрал 51 очко после 52 матчей и вышел на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Сибирь», которая была лишена четырёх очков.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» сыграет дома с «Авангардом». «Амур» в Уфе встретится с местным «Салаватом Юлаевым». Оба матча состоятся 21 января.