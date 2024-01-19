Вратарь «Каролины» Кочетков помещён в список травмированных

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков помещён в список травмированных. Об этом сообщает журналист Уолт Рафф на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Кочетков находился в протоколе сотрясения мозга.

Напомним, в одном из эпизодов матча с «Анахайм Дакс» (6:3) российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов толкнул игрока «Анахайма» на голкипера своего клуба Петра Кочеткова. В итоге российский вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд и уступил место в воротах Антти Раанте.

«Каролина Харрикейнз» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 53 очка. В следующей игре «ураганы» сыграют с «Детройт Ред Уингз» 20 января.