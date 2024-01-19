«К сожалению, тест не сдали». Ковальчук — о поражении «Спартака» от «Авангарда»

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук рассказал о поражении московского клуба от «Авангарда» (1:3).

«Для нас хороший был тест. К сожалению, мы его не сдали. Поэтому будем делать выводы. Рид Буше? Когда мы с ним вместе в „Авангарде“ играли, он отлично действовал. Хороший бросок, голевое чутьё, идёт в те зоны, куда отскакивает шайба, где бывают моменты. Если говорить о ностальгии, в „Авангарде“ не так много ребят осталось, с кем я играл, поэтому никакой ностальгии не было», — цитирует Ковальчука ТАСС.

В текущем сезоне КХЛ 40-летний Ковальчук провёл девять матчей за «Спартак», в которых забросил три шайбы и отметился одной результативной передачей при коэффициенте полезности «-4».

В следующем матче «Спартак» сыграет в Казани с местным «Ак Барсом». «Ястребы» в Ярославле встретятся с «Локомотивом». Обе игры состоятся 21 января.