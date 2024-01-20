Бобровского заменили после трёх пропущенных шайб за семь минут в матче с «Миннесотой»

В эти минуты в Санрайзе проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На данный момент стартовал третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён на своего коллегу Энтони Столарза после того, как во втором периоде пропустил три шайбы за семь минут. Причём один из этих голов был забит в большинстве после удаления, заработанного самим Бобровским.

Также отметим, что в первом периоде ворота российского вратаря поразил его соотечественник из «Уайлд» Кирилл Капризов.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ, без учёта этого матча, Бобровский провёл 33 игры, в которых отражал 91,1% бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 2,46.