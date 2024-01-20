Капризов впервые в карьере забросил две шайбы в большинстве в одном матче НХЛ

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей. Причём обе шайбы россиянин забросил при игре в большинстве.

Таким образом, этот матч стал первым в заокеанской карьере Капризова, в котором ему удалось более одного раза отличиться при реализации лишнего. Отметим, что отличиться три раза в большинстве за один матч ещё не удавалось ни одному игроку в истории «Уайлд».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 39 (15+24) очков в 38 матчах за «дикарей».

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13 место в таблице Западной конференции.