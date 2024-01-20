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Капризов впервые в карьере забросил две шайбы в большинстве в одном матче НХЛ

Капризов впервые в карьере забросил две шайбы в большинстве в одном матче НХЛ
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей. Причём обе шайбы россиянин забросил при игре в большинстве.

Таким образом, этот матч стал первым в заокеанской карьере Капризова, в котором ему удалось более одного раза отличиться при реализации лишнего. Отметим, что отличиться три раза в большинстве за один матч ещё не удавалось ни одному игроку в истории «Уайлд».

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 39 (15+24) очков в 38 матчах за «дикарей».

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13 место в таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов – 02:49 (pp)     1:1 Экблад (Ткачук, Вераге) – 20:35     1:2 Хартман (Голигоски, Марун) – 23:22 (pp)     1:3 Эрикссон Эк (Фэйбер, Болди) – 27:36 (pp)     1:4 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Капризов) – 30:32 (pp)     2:4 Луостаринен (Лунделль, Экблад) – 38:27     2:5 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 40:41 (pp)     3:5 Лунделль (Экблад, Райнхарт) – 48:05     4:5 Форслинг (Экблад) – 48:23     4:6 Хартман – 59:48    
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