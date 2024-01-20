Капризов вышел на чистое 4-е место в истории «Уайлд» по количеству игр с 2+ очками

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей.

Таким образом, этот матч стал 73-м в заокеанской карьере Капризова, в котором ему удалось набрать более одного очка. По этому показателю он обошёл Райана Сутера (72) и вышел на чистое четвёртое место в истории «Уайлд». Лидером с момента образования франшизы в 1997 году является Микко Койву (153 игры с двумя и более очками).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 39 (15+24) очков в 38 матчах за «дикарей».

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции.