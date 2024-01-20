Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»
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В ночь с 19 на 20 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
По итогам игры россиянин был признан второй звездой матча. Первой звездой признали его одноклубника Мартина Нечаса, который также записал на свой счёт гол+пас. Статус третьей звезды достался ещё одному игроку «Харрикейнз» Майклу Бантингу, оформившему ассистентский дубль.
Всего в нынешнем сезоне на счету Свечникова 30 (11+19) очков в 29 играх.
«Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Костин (Велено, Спронг) – 02:27 1:1 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 03:14 2:1 Нечас (Бантинг, Орлов) – 36:25 2:2 Комфер (Ларкин, Гостисбер) – 39:17 (pp) 3:2 Свечников (Бантинг, Ахо) – 50:46 (pp) 4:2 Ахо (Нечас, Свечников) – 58:44
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