Свечников признан второй звездой матча «Каролина» — «Детройт»

В ночь с 19 на 20 января мск на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз». Победу со счётом 4:2 одержали хозяева площадки.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

По итогам игры россиянин был признан второй звездой матча. Первой звездой признали его одноклубника Мартина Нечаса, который также записал на свой счёт гол+пас. Статус третьей звезды достался ещё одному игроку «Харрикейнз» Майклу Бантингу, оформившему ассистентский дубль.

Всего в нынешнем сезоне на счету Свечникова 30 (11+19) очков в 29 играх.

«Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.