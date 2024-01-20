Капризов признан первой звездой матча с «Флоридой»

В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей.

По итогам встречи Капризов был признан первой звездой матча. Статусом второй звезды был награждён защитник «Флориды» Аарон Экблад, записавший на свой счёт 4 (1+3) очка. Третьей звездой был признан нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, отметившийся двумя ассистами.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 39 (15+24) очков в 38 матчах за «дикарей».

«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. В ближайшей игре 22 января «Уайлд» будут гостить у «Каролины Харрикейнз».