Капризов признан первой звездой матча с «Флоридой»
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» уступила «Миннесоте Уайлд» (4:6).
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов отметился в этом матче дублем и голевой передачей.
По итогам встречи Капризов был признан первой звездой матча. Статусом второй звезды был награждён защитник «Флориды» Аарон Экблад, записавший на свой счёт 4 (1+3) очка. Третьей звездой был признан нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, отметившийся двумя ассистами.
Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Капризова 39 (15+24) очков в 38 матчах за «дикарей».
«Миннесота» набрала 43 очка и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. В ближайшей игре 22 января «Уайлд» будут гостить у «Каролины Харрикейнз».
НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов – 02:49 (pp) 1:1 Экблад (Ткачук, Вераге) – 20:35 1:2 Хартман (Голигоски, Марун) – 23:22 (pp) 1:3 Эрикссон Эк (Фэйбер, Болди) – 27:36 (pp) 1:4 Цуккарелло (Эрикссон Эк, Капризов) – 30:32 (pp) 2:4 Луостаринен (Лунделль, Экблад) – 38:27 2:5 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 40:41 (pp) 3:5 Лунделль (Экблад, Райнхарт) – 48:05 4:5 Форслинг (Экблад) – 48:23 4:6 Хартман – 59:48
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