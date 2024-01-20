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Свечников: когда ты играешь с «Детройтом», у тебя нет много пространства

Свечников: когда ты играешь с «Детройтом», у тебя нет много пространства
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою заброшенную шайбу в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:2).

В третьем периоде россиянин оказался первым на добивании после броска его одноклубника Себастьяна Ахо.

«Это именно то, что мы пытались наигрывать. Ахо бросил, а мы втроём ждали отскока. Мы просто старались быть сконцентрированными и играть в свою игру, потому что в матчах с «Детройтом» у тебя нет много пространства», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Свечникова 30 (11+19) очков в 29 играх.

«Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Костин (Велено, Спронг) – 02:27     1:1 Мартинук (Бёрнс, Стаал) – 03:14     2:1 Нечас (Бантинг, Орлов) – 36:25     2:2 Комфер (Ларкин, Гостисбер) – 39:17 (pp)     3:2 Свечников (Бантинг, Ахо) – 50:46 (pp)     4:2 Ахо (Нечас, Свечников) – 58:44    
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