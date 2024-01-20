Свечников: когда ты играешь с «Детройтом», у тебя нет много пространства

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою заброшенную шайбу в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:2).

В третьем периоде россиянин оказался первым на добивании после броска его одноклубника Себастьяна Ахо.

«Это именно то, что мы пытались наигрывать. Ахо бросил, а мы втроём ждали отскока. Мы просто старались быть сконцентрированными и играть в свою игру, потому что в матчах с «Детройтом» у тебя нет много пространства», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету Свечникова 30 (11+19) очков в 29 играх.

«Каролина» набрала 55 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.