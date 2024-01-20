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ESPN назвал человека, который стал «лучшим дополнением» для «Вашингтона» в текущем сезоне

ESPN назвал человека, который стал «лучшим дополнением» для «Вашингтона» в текущем сезоне
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Журналистка Кристен Шилтон в статье на портале ESPN назвала главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Спенсера Карбери «лучшим дополнением» для столичного клуба в текущем сезоне НХЛ.

«Вашингтон» пригласил главного тренера-новичка Карбери, чтобы превратить клуб в претендента на выход в плей-офф. Прямо сейчас «Кэпиталз» находятся в данном статусе. Карбери терпеливо возится со своей новой командой и с достоинством преодолевает невзгоды, чтобы доказать, что он может выжать максимум из того, что «Вашингтон» может предложить на льду», — сказано в статье Шилтон.

Напомним, «Вашингтон» в игре с «Сент-Луис Блюз» (5:2) одержал вторую победу подряд, набрал 50 очков и занимает девятое место в таблице Восточной конференции.

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