Чернышов: «Динамо» будет проигрывать, чтобы не попасть на ЦСКА в плей-офф? Ноль правды

Нападающий московского «Динамо» Игорь Чернышов рассказал, что команда готова к любому сопернику в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Как отношусь к шуткам, что „Динамо“ будет проигрывать, чтобы не попасть в первом раунде плей-офф на ЦСКА? Такие шутки не надо воспринимать всерьёз. Тут ноль правды. Серьёзности в этом никакой — только если чей-то юмор. Так что не стал бы акцентировать на этом внимание. У нас классный коллектив, мощная и сильная команда. И нам не особо принципиально, с кем мы будем играть в плей-офф. Мы одинаково настраиваемся на любого соперника, поэтому наша задача — просто выходить на каждый матч и как можно больше брать очков», — сказал Чернышов в интервью «Известиям».

В нынешнем сезоне 18-летний Чернышов провёл за бело-голубых 25 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, набрав в общей сложности три очка.

Напомним, сегодня «Динамо» может выйти в плей-офф, если наберёт очки в матче с минским «Динамо» или «Витязь» проиграет «Ладе» любым способом. Встреча динамовских одноклубников начнётся в Москве в 13:00 мск.