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Гашек объяснил, почему принял участие в церемонии на матче НХЛ, несмотря на критику лиги

Гашек объяснил, почему принял участие в церемонии на матче НХЛ, несмотря на критику лиги
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58-летний чешский бывший голкипер Доминик Гашек принял участие в церемонии открытия матча «Баффало Сэйбрз» с «Чикаго Блэкхоукс» (3:0) и объяснил, почему посетил матч НХЛ, несмотря на критику лиги.

«Как такое возможно, что я был на игре НХЛ? Хороший вопрос. Я использую своё пребывание здесь (помимо прочего), чтобы привлечь внимание к проблеме российских игроков в НХЛ. В составе «Баффало» (к счастью) сейчас не играет ни один российский хоккеист. Я не думаю, что это полностью моя заслуга, но я буду рад, если так и останется. Я продолжу привлекать внимание НХЛ к этой проблеме и одновременно предлагать им помощь с решением. Именно так я и поступал до сих пор», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гашек неоднократно критиковал НХЛ за то, что лига позволяет российским игрокам выступать, считая это рекламой спецоперации России на Украине.

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