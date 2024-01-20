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Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Капризова после возвращения

Главный тренер «Миннесоты» оценил игру Капризова после возвращения
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высоко оценил игру российского нападающего клуба Кирилла Капризова, который вернулся после травмы.

«Кирилл — отличный игрок. У него высокий уровень таланта и высокий хоккейный IQ, он прекрасный атакующий игрок, который обладает потрясающей конкурентоспособностью. Приятно видеть то, как он вернулся после повреждения и как он был вознаграждён за усилия», — цитирует Хайнса TSN.

Напомним, Кирилл Капризов в гостевой встрече с «Флоридой Пантерз» (6:4) отметился двумя голами и одной результативной передачей. Отметим, что в начале года россиянин пропустил несколько игр из-за травмы.

В нынешнем сезоне Капризов принял участие в 38 матчах, в которых записал в свой актив 14 голов и 24 результативных передачи.

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