Экс-скаут сборной России о Протасе: удачное подписание, в первую очередь для «Вашингтона»

Экс-скаут национальной и молодёжной сборной России Сергей Федотов высказался по поводу нового пятилетнего контракта белорусского нападающего Алексея Протаса.

«Он явно прибавил и в игре с шайбой, и в игре без шайбы. Мне кажется, что это достаточно удачное подписание, в первую очередь для самого „Вашингтона“. Я думаю, что у Протаса достаточно большой потенциал и ближайшие годы его роль в «Вашингтоне» будет только повышаться. В любом случае, в данной непростой ситуации для „Вашингтона» это подписание выглядит очень даже логично», – сказал Федотов в интервью Metaratings.

Общая сумма соглашения составила $ 16,875 млн. Ежегодно согласно данному контракту форвард будет зарабатывать $ 3,375 млн. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Протаса 42 матча за «Кэпиталз», в которых он набрал 18 (3+15) очков. «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 50 очков.