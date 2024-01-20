Нападающий «Северстали»: в КХЛ на Западе игроки индивидуально сильнее

19-летний нападающий «Северстали» Илья Квочко ответил на вопрос о различии в игре Восточной и Западной конференций Континентальной хоккейной лиги.

«Хоккей на Западе и Востоке различается? Да, есть отличия. На Западе игроки индивидуально сильнее, но в обороне ни у кого нет строгой системы, как на Востоке. Поэтому здесь намного проще играть в атаке и тяжелее в защите. Однако это не означает, что Запад сильнее Востока», — приводит слова Квочко официальный сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за четыре клуба: «Южный Урал» (одно очко в семи встречах), «Стальные лисы» (16 очков в 16 играх), «Алмаз» (10 результативных баллов в 10 встречах) и «Северсталь» — три матча без очков.

В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Северсталь» сыграет в гостях с «Металлургом» завтра, 21 января.