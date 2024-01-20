Главный тренер ХК «Нефтехимик» рассказал о нападении на него на улице

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал подробности о нападении на него на улице.

«Ничего страшного, пару швов наложили, и всё нормально, это было до тренировки. Шёл по тропинке, идёт троица, толкают меня. Я спрашиваю: „Ты что делаешь?“ В ответ один из них с разворота без разговоров ударил меня. Я спрашиваю: „Ты знаешь, кто я?“ Он меня узнаёт, те двое тоже узнали меня, тот убежал, те — за ним. Я записал их на видео. Пошёл на арену, меня „зашили“, всё нормально, меня не госпитализировали, меня трудно уложить», — цитирует Леонтьева ТАСС.

В «Нефтехимике» сообщили, что ведут разбирательство по инциденту.

Подопечные Олега Леонтьева после 54 матчей набрали 53 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице Востока. В следующем матче регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Нефтехимик» сыграет на своей площадке с «Адмиралом» из Владивостока. Игра состоится 21 января.