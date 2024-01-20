Антон Бурдасов отметился 200-й заброшенной шайбой в КХЛ в матче с «Сочи»

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» принимает «Сочи». После первого периода хозяева ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте – с передачи защитника Альберта Ярулллина отличился нападающий челябинского «Трактора» Антон Бурдасов, реализовавший большинство. Для форварда эта заброшенная шайба стала юбилейной – 200-й в КХЛ.

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В нынешнем сезоне Бурдасов проводит 46-й матч, в которых ему удалось отметиться 15 голами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-4». Всего в КХЛ на его счету 724 встречи и 392 (200+192) очка.