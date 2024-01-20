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Кудашов рассказал, что выходит на первый план в ситуации, в которой оказалось «Динамо»

Кудашов рассказал, что выходит на первый план в ситуации, в которой оказалось «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался об изменениях в составе бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:1) из-за ряда отсутствующих хоккеистов из-за болезни.

«Насколько удовлетворён тем, что сегодня результат сделал альтернативный вариант первой тройки с Римашевским на месте Пакетта, который я наигрывал ещё летом? Вы знаете, в таких ситуациях на первый план выходит командная системность. Каждый знает, что и на каком месте он делает, вот и всё. Вот это самое важное. Тут даже речь не о «химии». Мы знаем потенциал и возможности наших игроков и понимаем, кто с кем может сыграть и какие роли выполнить. Неважно, какого ты возраста или уровня.

Если вы говорите об этой тройке, то все понимают, что Римашевский всегда играл на этой позиции и всегда имел лидирующую позицию, где бы он ни находился – в юниорке, в молодёжке или в сборной. Это прослеживается. А самое важное – это системность, когда неважно, кто выпадает. Тогда на коротком участке можно справиться за счёт системности», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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