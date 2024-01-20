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«Северсталь» представила альтернативную форму на матчи с «Авангардом», «Сибирью» и ЦСКА

Пресс-служба череповецкой «Северстали» представила альтернативный комплект формы команды, в которой она проведёт ближайшие домашние встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом», «Сибирью» и ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале «Северстали».

«Ближайшую домашнюю серию проведём в синих игровых свитерах, в цветах нашего главного спонсора ПАО «Северсталь».

На протяжении 67 лет металлургическая и хоккейная «Северсталь» являются одной большой семьей. Мы уверены, что вместе мы достигнем большего!» — гласит заявление клуба.

Напомним, что в следующем матче подопечные Андрея Козырева закроют выездную серию игрой с магнитогорским «Металлургом» (21 января). Затем «Северсталь» проведёт три игры кряду дома – с «Авангардом» (23 января), «Сибирью» (26 января) и ЦСКА (28 января).

В нынешнем сезоне «Северсталь», набрав 61 очко в 52 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.