«Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лада» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 2:1.
В основное время команды сумели лишь по разу поразить ворота друг друга – на старте встречи канадский форвард «Лады» Скотт Космачук открыл счёт в матче в большинстве, а ровно на экваторе матча нападающий гостей Иван Воробьёв восстановил паритет.
По буллитам сильнее оказались хоккеисты «Лады» — победная шайба на счету Андрея Алтыбармакяна.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) – девятый на Западе.
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