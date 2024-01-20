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«Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ

«Лада» по буллитам обыграла «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лада» принимала подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам – 2:1.

В основное время команды сумели лишь по разу поразить ворота друг друга – на старте встречи канадский форвард «Лады» Скотт Космачук открыл счёт в матче в большинстве, а ровно на экваторе матча нападающий гостей Иван Воробьёв восстановил паритет.

По буллитам сильнее оказались хоккеисты «Лады» — победная шайба на счету Андрея Алтыбармакяна.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) – девятый на Западе.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Космачук (Сафин, Волгин) – 02:15 (5x4)     1:1 Воробьёв (Бусыгин) – 30:25 (5x5)     2:1 Алтыбармакян – 65:00    
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