А. Заварухин – после победы «Трактора» над «Сочи»: ещё много надо работать с обороной

Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Сочи» (6:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо сыграли в атаке, забили классные шайбы. Единственное – еще очень много надо работать позиционной обороной. Есть моменты, которые необходимо усиливать своими правильными действиями. Хорошо сыграли, порадовали болельщиков. Ребята молодцы. Готовимся к следующему матчу.

Наблюдал ли ранее три гола за 83 секунды? В моей игровой карьере был момент, когда я руководил «Белыми Медведями, мы проигрывали в две шайбы «Реактору» и за полторы минуты забили три гола, выиграв встречу в основное время. Я этому не удивлён. Парни молодцы. Забили классные голы», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте клуба.